Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. (picture alliance / SZ Photo / Rainer Unkel)

Bestreikt werden heute laut der Gewerkschaft Verdi wieder unter anderem Universitäten und Unikliniken. Durch Streiks an Schulen und Kindertagesstätten kann es zu Unterrichtsausfällen kommen. In Niedersachsen wird außerdem in den Landeshäfen die Arbeit niedergelegt. In Hamburg und vielen weiteren Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen geplant.

Die Tarifverträge der Länder waren Ende Oktober außer in Hessen ausgelaufen. Verdi fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Arbeitgeberseite hat bislang kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde findet in der kommenden Woche statt.

