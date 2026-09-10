Katastrophenschutz

Heute ist bundesweiter Warntag (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Auch Medien und die Betreiber von Anzeigetafeln waren aufgerufen, den Alarm zu teilen. Zudem heulten testweise Sirenen. Um 11.45 Uhr gab es dann über dieselben Systeme offiziell Entwarnung. Eine genaue Auswertung zu dem Probe-Alarm steht noch aus.

Der Warntag findet seit 2022 jährlich statt. Die Behörden wollen auf diesem Weg testen, ob sie die Bevölkerung im Notfall gut erreichen - etwa bei einer Naturkatastrophe oder einem militärischen Angriff auf die Bundesrepublik.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.