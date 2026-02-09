Vor Münchner Sicherheitskonferenz

Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Eines der Hauptthemen des Treffens werde die Fähigkeit Europas sein, sich stärker durch eigene Kompetenzen zu behaupten und mit einer einheitlichen Stimme zu sprechen. In einem anlässlich der Konferenz veröffentlichten Bericht heißt es, die USA seien zu dem Schluss gekommen, dass die bisherige internationale Ordnung nicht mehr in ihrem Interesse liege.

Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag. Die US-Delegation wird von Außenminister Rubio angeführt. Auch einige der schärfsten Kritiker von Präsident Trump reisen nach München, etwa der demokratische kalifornische Gouverneur Newsom. Insgesamt bezifferte Ischinger die Zahl der erwarteten Mitglieder des amerikanischen Kongresses auf mehr als 50.

