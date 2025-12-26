USA
Warnung vor neuen Überschwemmungen in Kalifornien - auch Gebiete rund um Los Angeles betroffen

Der US-Wetterdienst hat angesichts heftiger Regenfälle vor neuen Überschwemmungen im Süden des Bundesstaats Kalifornien gewarnt.

    Eine überflutete Straße in Menlo Park im Süden Kaliforniens. (picture alliance / Anadolu / Tayfun Coskun)
    Es sei mit zahlreichen Überflutungen zu rechnen, erklärte die Behörde. In kürzlich von Waldbränden betroffenen Gebieten könne es zudem zu Erdrutschen kommen. Die Regenfälle sollen bis heute anhalten. Für mehrere Bezirke, darunter für Los Angeles, wurde der Notstand erklärt.
    Bereits am Mittwoch hatten sturmartige Regenfälle Kalifornien getroffen. Die "Los Angeles Times" berichtete von mindestens drei Toten. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom.
    Auch im Norden Kaliforniens zeichnete sich ein gefährliches Unwetter ab. Der Wetterdienst warnte zudem vor heftigen Schneefällen in den Bergen der Sierra Nevada entlang der östlichen Grenze Kaliforniens.
    Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.