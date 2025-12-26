Es sei mit zahlreichen Überflutungen zu rechnen, erklärte die Behörde. In kürzlich von Waldbränden betroffenen Gebieten könne es zudem zu Erdrutschen kommen. Die Regenfälle sollen bis heute anhalten. Für mehrere Bezirke, darunter für Los Angeles, wurde der Notstand erklärt.
Bereits am Mittwoch hatten sturmartige Regenfälle Kalifornien getroffen. Die "Los Angeles Times" berichtete von mindestens drei Toten. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom.
Auch im Norden Kaliforniens zeichnete sich ein gefährliches Unwetter ab. Der Wetterdienst warnte zudem vor heftigen Schneefällen in den Bergen der Sierra Nevada entlang der östlichen Grenze Kaliforniens.
