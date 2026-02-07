Sturmtief "Marta"

In Portugal warnte der Wetterdienst vor Wellen von bis zu 13 Metern Höhe. Behörden befürchten Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern.
Vor wenigen Tagen war es in Spanien und Portugal bereits zu schweren Schäden durch das Sturmtief "Leonardo" gekommen. Insgesamt kamen drei Menschen ums Leben; mehr als 10.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Landwirte rechnen mit massiven Ernteausfällen, weil tausende Hektar Feld überflutet worden sind.
Auch das weiter südlich gelegene Marokko wurde in den vergangenen Tagen von heftigen Stürmen getroffen.150.000 Menschen im Norden des Landes mussten in Sicherheit gebracht werden.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.