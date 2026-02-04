Sturmtief "Leonardo"
Warnungen vor Starkregen und Sturm in Portugal und Spanien

Wegen des Sturmtiefs "Leonardo" mussten im Süden Spaniens mehr als 3.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

    Der durch den Sturm Leonardo stark angestiegene Fluss Guadalete in der Region Cadiz
    Der Sturm Leonardo richtete schon in der Provinz Cadiz große Schäden an - jetzt gibt es auch für Andalusien die höchste Warnstufe. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Rocío Ruz)
    Der spanische Wetterdienst gab für Teile Andalusiens die höchste Alarmstufe aus und warnte vor möglichen Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Schulen in der Region blieben geschlossen.
    Auch in Portugal gilt nach heftigem Starkregen durch "Leonardo" für Teile der Küste eine Warnung. Die Polizei hatte die Menschen dazu aufgerufen, vorab Notfallpakete mit Trinkwasser und wichtigen Dokumenten vorzubereiten. - In der vergangenen Woche waren bei Unwettern in der Region fünf Menschen ums Leben gekommen.
