Sturmtief "Leonardo"

Der spanische Wetterdienst gab für Teile Andalusiens die höchste Alarmstufe aus und warnte vor möglichen Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Schulen in der Region blieben geschlossen.
Auch in Portugal gilt nach heftigem Starkregen durch "Leonardo" für Teile der Küste eine Warnung. Die Polizei hatte die Menschen dazu aufgerufen, vorab Notfallpakete mit Trinkwasser und wichtigen Dokumenten vorzubereiten. - In der vergangenen Woche waren bei Unwettern in der Region fünf Menschen ums Leben gekommen.
