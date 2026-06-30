Fußball-WM

Tröstende Worte für die Nsationalmannschaft: Bundeskanzler Merz. (Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa / Michael Kappeler)

"Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch." Die Reaktion des Kanzlers auf die Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay löste allerdings verbreitet Kopfschütteln aus. Viele User fragten, welches Spiel der Kanzler gesehen habe. Die Wortkombination "Welches Spiel" trendete rasch auf X. Auch die politische Konkurrenz reagierte mit Spott.

"Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse", schrieb etwa die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Andere Politiker verbanden ihre Reaktion mit bekannten Kritikpunkten an der Politik der Merz-Regierung. So hieß es auf dem X-Kanal der AfD: "Merz hat sich so sehr daran gewöhnt, die miserable Leistung seiner CDU schönzureden, dass er einfach nicht mehr anders kann." Sevim Dagdelen vom Bundesvorstand des BSW diagnostizierte "Realitätsverlust auf Kanzlerniveau. Genau wie bei seiner Politik".

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.