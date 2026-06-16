Hybride Bedrohung

Das neue Abwehrzentrum wird in Räumlichkeiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Berlin-Treptow angesiedelt sein. (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Was sind hybride Angriffe?

Unter hybrider Kriegsführung versteht man eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln. Dazu zählen etwa Cyberattacken, aber auch die Beeinflussung der öffentlichen Meinung - etwa vor Wahlen. Meist wird versucht zu verschleiern, wer für die Aktionen verantwortlich ist - zum Beispiel durch die Beauftragung sogenannter Wegwerf-Agenten. Darunter versteht man Handlanger, die teilweise gar nicht wissen, dass ihr Auftraggeber ein ausländischer Geheimdienst ist.

Ist das GAZ Hybrid eine neue Behörde?

Das Zentrum ist keine eigenständige Behörde, sondern eine Koordinierungsplattform für die Zusammenarbeit verschiedener Sicherheitsbehörden. Diese entsenden jeweils Vertreter zu Besprechungen, bei denen es um konkrete Beobachtungen und aktuelle Analysen geht. Ähnliche Plattformen gibt es bereits in anderen Bereichen - wie Terrorismus, Extremismus oder das Gemeinsame Drohnenabwehrzentrum, das Anfang des Jahres die Arbeit aufgenommen hat.

Warum kommt die Koordinierungsplattform jetzt?

Vor allem aufgrund seiner Rolle als wichtiger Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine ist Deutschland schon seit einigen Jahren verstärkt im Visier russischer Nachrichtendienste. Auch China gilt im Bereich hybrider Bedrohungen gegen Deutschland als wichtiger Akteur.

Wer beteiligt sich an dem neuen Zentrum?

Es beteiligen sich die Nachrichtendienste, die Polizeibehörden von Bund und Ländern sowie einige weitere Behörden - etwa das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sich um Cybersicherheit kümmert.

Die Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendiensten ist ein grundlegendes Prinzip der deutschen Sicherheitsarchitektur. Der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst sind für die Aufklärung zuständig, die Polizei für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Das sogenannte Trennungsgebot verbietet aber nicht den Austausch von Informationen zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden.

Wer hat den Hut auf?

Bei den Sitzungen der gemeinsamen Zentren gibt es grundsätzlich keine Hierarchie. Vielmehr wird in den Lagebesprechungen sowie bei den Treffen der einzelnen Arbeitsgruppen in der Regel gemeinsam über das weitere Vorgehen entschieden. Um die Organisation des GAZ Hybrid kümmert sich zwar das Bundesamt für Verfassungsschutz. Es ist in seiner Berliner Liegenschaft jedoch quasi nur Gastgeber. Ähnlich ist es beim Drohnenabwehrzentrum, das organisatorisch bei der Bundespolizeidirektion 11 angedockt ist.

(Mit Material von dpa)

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Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.