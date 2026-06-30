Bis Anfang 2026 war das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. auch die Spielstätte der Washington National Opera. (picture alliance / AP Photo / Rahmat Gul / Rahmat Gul)

Das berichtet das Musikportal Classicfm . Außerdem sollen Marketing und andere Unterstützungsleistungen eingestellt worden sein. Das Center weist die Vorwürfe zurück.

Der Rechtsstreit fällt in eine turbulente Zeit: US-Präsident Trump hatte den Vorstand des Kennedy Centers neu besetzt und selbst den Vorsitz übernommen. Daraufhin beendeten zahlreiche Künstler und Kulturinstitutionen ihre Zusammenarbeit mit dem Haus. Zuletzt hatte Trump den Vorsitz aufgegeben. Auch ein Schriftzug mit seinem Namen musste nach einer Gerichtsentscheidung Mitte Juni vom Gebäude entfernt werden.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.