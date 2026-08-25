Vor der Kabinettsklausur

Die Wasserversorgung soll krisenfester sein, fordert die Wasserwirtschaft. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall teilte mit , das Niedrigwasser an Rhein, Elbe und anderen Flüssen beeinträchtige Transport, Industrie und Lieferketten. Waldbrände verursachten hohe Schäden und Trockenheit führe zu Ernteausfällen und belaste die Wälder. All das zeige, dass das Wasser zu einem entscheidenden Faktor für die Zukunftsfähigkeit in Deutschland werde.

Der Verband schlägt anlässlich der Kabinettsklausur der Bundesregierung einen Wasserresilienz-Pakt mit zehn Zielen vor. Diese sehen etwa vor, Städte und Gemeinden zu Schwammstädten und -dörfern umzubauen. Das bedeutet, dass dort möglichst viel Regen- und Oberflächenwasser aufgenommen und gespeichert werden kann. Der Pakt versteht sich den Angaben zufolge als Angebot an Bund, Länder und Kommunen, gemeinsam zu handeln.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.