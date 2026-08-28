Die Zahl der Seehunde an der Ostsee ist stabil (Archivbild). (picture alliance / Carsten Rehder)

Das ergab eine Zählung des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Demnach wurden mit rund 2.400 Jungtieren in etwa so viele erfasst wie im Vorjahr.

Seehunde gelten als wichtige Bioindikatoren des Wattenmeers. Ihr Bestand und Gesundheitszustand erlaubt Rückschlüsse unter anderem auf Fischbestände und die Belastung des Lebensraums. Für ein vollständiges Bild werden die Ergebnisse aus Niedersachsen im Herbst mit jenen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und den Niederlanden zusammengeführt.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.