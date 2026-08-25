In den USA sind schon in vielen Städten fahrerlose Waymo-Taxis unterwegs. Bald sollen sie auch in München fahren (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Terry Chea)

Nach Angaben des Unternehmens wird München die erste Stadt des Anbieters innerhalb der Europäischen Union. Bereits in den kommenden Wochen sollen die ersten Fahrzeuge auf den Straßen Münchens erprobt werden. In dieser Phase sollten die Wagen das Straßennetz erfassen und zunächst noch von geschultem Personal am Steuer gelenkt werden, um das Fahrsystem auf die Besonderheiten des örtlichen Verkehrs einzustellen, heißt es weiter.

Für den späteren Betrieb ohne Fahrerin oder Fahrer arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Kraftfahrt-Bundesamt sowie den zuständigen Landes- und Kommunalbehörden zusammen, um die rechtlichen Zulassungen zu erhalten. Deutschland hatte bereits 2021 als erstes Land weltweit die gesetzliche Grundlage für fahrerlosen Straßenverkehr im Alltag geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.