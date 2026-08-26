In den USA sind schon in vielen Städten fahrerlose Waymo-Taxis unterwegs. Bald sollen sie auch in München fahren (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Terry Chea)

Die Google-Schwesterfirma Waymo plant, dort Ende 2027 einen regulären autonomen Fahrdienst in Betrieb zu nehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird München die erste Stadt innerhalb der Europäischen Union. In den kommenden Wochen sollen die ersten Fahrzeuge auf den Straßen Münchens erprobt werden.

In dieser Phase würden die Wagen das Straßennetz erfassen und dabei noch von geschultem Personal am Steuer gelenkt. Für den späteren autonomen Betrieb arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Kraftfahrt-Bundesamt sowie den zuständigen Landes- und Kommunalbehörden zusammen, um die rechtlichen Zulassungen zu erhalten. Deutschland hatte bereits 2021 die gesetzliche Grundlage für fahrerlosen Straßenverkehr im Alltag geschaffen. - In den USA wird der Fahrdienst des Unternehmens bereits in elf Großräumen und Städten für die Öffentlichkeit eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.