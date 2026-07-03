Weiter Namenssuche für Cosmo-Nachfolger (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

"Das nehmen wir ernst. Aus diesem Grund werden wir den Namen nicht verwenden", hieß es weiter. Anfang Juni hatte der WDR entschieden, den interkulturellen Radiosender Cosmo in seiner bisherigen Form einzustellen. Der neue Sender 1Live Street sollte als Nachfolger fungieren und sich an eine junge, urbane Zielgruppe und vor allem an Hip-Hop-Fans richten.

Die Idee zu dem Namen 1Live Street sei ursprünglich im Kontext dieser Entwicklung eines Hip-Hop-Programms entstanden und habe bei einer Publikumsbefragung hohe Zustimmungswerte erreicht. "Trotzdem hätten wir berücksichtigen müssen, dass 'Street' und 'Straße' gesellschaftlich auch mit Marginalisierung, sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung verknüpft werden", so der WDR. Diesen Kontext und die Realität von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, hätte man mitdenken müssen, so der Sender.

Ein neuer Name für das geplante Programm soll voraussichtlich im Herbst feststehen. Er werde das Ergebnis eines Prozesses sein, bei dem Mitarbeitende ebenso eingebunden sein sollen wie externe Nutzerinnen und Nutzer.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.