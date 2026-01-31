Sicherheitspolitik

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (picture alliance / Wiktor Dabkowski )

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende sagte in Zagreb, der Vorschlag des französischen Präsidenten Macron, dafür das Atomwaffenarsenal seines Landes zur Verfügung zu stellen, sei ein großzügiges Angebot. Er wies dabei auf die Krise in den Beziehungen zwischen der EU und den USA hin. Die atomare Abschreckung der NATO basiert derzeit auf US-Atomwaffen.

Frankreich und Großbritannien, das der EU nicht mehr angehört, sind die einzigen beiden europäischen Länder, die Atomwaffen besitzen.

Weber äußerte sich nach einem Spitzentreffen der Europäischen Volkspartei, in der sich konservative Parteien Europas zusammengeschlossen haben.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.