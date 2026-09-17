Die Vorhersage:
Wechsel aus Sonne und Wolken. In Nordseenähe einzelne Schauer und in Südostbayern allmählich abklingender Regen. Nachmittags im Nordwesten Wolkenverdichtung und aufkommender Regen. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, dazwischen sonnige Abschnitte. Temperaturen 17 bis 23 Grad.
Wechsel aus Sonne und Wolken. In Nordseenähe einzelne Schauer und in Südostbayern allmählich abklingender Regen. Nachmittags im Nordwesten Wolkenverdichtung und aufkommender Regen. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, dazwischen sonnige Abschnitte. Temperaturen 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Nordwesten zeitweise Schauer. In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung teils heiter. 19 bis 26 Grad.
Am Samstag im Nordwesten zeitweise Schauer. In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung teils heiter. 19 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.