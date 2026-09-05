Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Wechsel von Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Südlich der Donau abklingende Niederschläge, danach Aufheiterungen, später auch an den Alpen. Höchstwerte im Norden und in der Mitte 18 bis 23, im Süden 23 bis 28 Grad. Morgen neben lockeren Wolken viel Sonnenschein. Abends im westlichen Bergland geringes Schauerrisiko. Temperaturen von 19 Grad an den Küsten bis 30 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd, im Südosten zunächst gering bewölkt. Später von der Mitte bis in den Süden örtlich Schauer und Gewitter, teils kräftig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 20 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.