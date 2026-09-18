Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Wechselnd bewölkt und etwas Regen, südlich der Donau trocken. 17 bis 23 Grad. Am morgigen Samstag in der Nordhälfte gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden meist stark bewölkt und zeitweise Regen, der bis zum Abend auch in den Süden zieht. Im südlichen Baden-Württemberg noch zeitweise sonnig. 17 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.