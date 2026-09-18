Wetter
Wechselnd bewölkt, im Norden Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Eine schwächer werdende Kaltfront zieht ostwärts ab. Von Südwesten wird mäßig-warme Meeresluft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wechselnd bewölkt mit längeren heiteren Abschnitten. Vor allem in der Nordhälfte gebietsweise Schauer. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter. Temperaturen 19 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag Regen, in Baden-Württemberg und Bayern zeitweise sonnig. 17 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.