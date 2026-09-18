Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt mit längeren heiteren Abschnitten. Vor allem in der Nordhälfte gebietsweise Schauer. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter. Temperaturen 19 bis 26 Grad.
Wechselnd bewölkt mit längeren heiteren Abschnitten. Vor allem in der Nordhälfte gebietsweise Schauer. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter. Temperaturen 19 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag Regen, in Baden-Württemberg und Bayern zeitweise sonnig. 17 bis 27 Grad.
Am Sonntag Regen, in Baden-Württemberg und Bayern zeitweise sonnig. 17 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.