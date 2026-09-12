Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Im Süden heiter, sonst wechselnd bewölkt, gegen Abend im Nordwesten Regen. 20 bis 27 Grad. Morgen viele Wolken und zeitweise Regen, vom Westen bis in die Mitte auch kräftige Niederschläge. 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Südosten anfangs Regen, im Norden wechselnd bewölkt, sonst auch längere sonnige Abschnitte. 18 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.