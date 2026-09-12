Die Vorhersage:
Wechselnd, teils auch dicht bewölkt, im Süden heiter. Abends im Nordwesten aufkommender Regen. Höchstwerte von 20 Grad an den Küsten bis 27 Grad im Südwesten. Morgen verbreitet bewölkt, zeitweise teils kräftiger Regen, im Tagesverlauf auch südlich der Donau. Nachmittags von Nordwesten her nachlassende Niederschläge. Temperaturen 19 bis 26 Grad.
Wechselnd, teils auch dicht bewölkt, im Süden heiter. Abends im Nordwesten aufkommender Regen. Höchstwerte von 20 Grad an den Küsten bis 27 Grad im Südwesten. Morgen verbreitet bewölkt, zeitweise teils kräftiger Regen, im Tagesverlauf auch südlich der Donau. Nachmittags von Nordwesten her nachlassende Niederschläge. Temperaturen 19 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag in der Nordhälfte wechselnde Bewölkung, sonst längere sonnige Abschnitte. Nur im Südosten anfangs Regen. 18 bis 27 Grad.
Am Montag in der Nordhälfte wechselnde Bewölkung, sonst längere sonnige Abschnitte. Nur im Südosten anfangs Regen. 18 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.