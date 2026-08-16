Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Höchstwerte dort 28 bis 33, in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad. Morgen im Norden, Osten sowie im Süden Schauer und Gewitter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen 20 bis 26 Grad.
Wechselnd bewölkt, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Höchstwerte dort 28 bis 33, in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad. Morgen im Norden, Osten sowie im Süden Schauer und Gewitter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen 20 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag ebenfalls gebietsweise Schauer bei 20 bis 26 Grad.
Am Montag ebenfalls gebietsweise Schauer bei 20 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.