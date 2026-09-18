Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht im Südosten wolkig, örtlich Nebel. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und etwas Regen. Abkühlung auf 13 bis 6 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten. Im Norden auch Schauer. 17 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.