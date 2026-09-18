In der Nacht im Südosten wolkig, örtlich Nebel. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und etwas Regen. Abkühlung auf 13 bis 6 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten. Im Norden auch Schauer. 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag in der Nordhälfte gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.
Am Samstag in der Nordhälfte gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.