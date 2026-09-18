Wetter
Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht im Südosten wolkig, örtlich Nebel. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und etwas Regen. Abkühlung auf 13 bis 6 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten. Im Norden auch Schauer. 17 bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag in der Nordhälfte gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.