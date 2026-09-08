Tagsüber von den Alpen bis nach Ostbayern und zur Neiße stark bewölkt und teils länger anhaltender Regen, im äußersten Südosten sowie der Lausitz vereinzelt Gewitter, Starkregengefahr. Sonst wechselnd bewölkt und im Nordwesten einzelne Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden zeitweise auch stärker bewölkt, aber kaum Regen. Vor allem im Südwesten und der südlichen Mitte viel Sonnenschein bei 17 bis 24 Grad.
Am Donnerstag im Norden zeitweise auch stärker bewölkt, aber kaum Regen. Vor allem im Südwesten und der südlichen Mitte viel Sonnenschein bei 17 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.