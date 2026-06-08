Statistisches Bundesamt

Auch der Maschinenbau leidet unter Auftragseinbrüchen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Demnach sorgte die schwächere Nachfrage aus den Euro-Ländern und in wichtigen Branchen wie dem Auto- und Maschinenbau für den Rückgang. Auch der Krieg im Nahen Osten fordere seinen Tribut, sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer. Vor ‌allem Branchen mit hohem Öl- und Energiebedarf ⁠spürten die ‌Folgen der geopolitischen ⁠Spannungen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.