Statistisches Bundesamt

Das Neugeschäft fiel um 3,8 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.
Demnach sorgte die schwächere Nachfrage aus den Euro-Ländern und in wichtigen Branchen wie dem Auto- und Maschinenbau für den Rückgang. Auch der Krieg im Nahen Osten fordere seinen Tribut, sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer. Vor allem Branchen mit hohem Öl- und Energiebedarf spürten die Folgen der geopolitischen Spannungen.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.