Statistisches Bundesamt
Wegen Nahost-Krieg: Industrie mit starkem Auftragsschwund

Die ​Aufträge der deutschen Industrie sind im April fast doppelt so stark eingebrochen wie erwartet.

    In einer Montagehalle eines Maschinenbauers werden Maschinen montiert. Ein Mann beugt sich, um eine Arbeit durchzuführen.
    Auch der Maschinenbau leidet unter Auftragseinbrüchen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)
    Das Neugeschäft fiel ‌um 3,8 ⁠Prozent geringer aus ⁠als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.
    Demnach sorgte die schwächere Nachfrage aus den Euro-Ländern und in wichtigen Branchen wie dem Auto- und Maschinenbau für den Rückgang. Auch der Krieg im Nahen Osten fordere seinen Tribut, sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer. Vor ‌allem Branchen mit hohem Öl- und Energiebedarf ⁠spürten die ‌Folgen der geopolitischen ⁠Spannungen.
    Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.