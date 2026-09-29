Ein ICE fährt auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover. (Archivbild) (dpa / Julian Stratenschulte)

Die Deutsche Bahn sperrt die Strecke wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten für den Fernverkehr. Die Züge werden über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet. Nach Angaben des Unternehmens verlängert sich die Fahrzeit um rund 80 Minuten. Betroffen sind auch ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Einschränkungen gibt es zudem im Regionalverkehr. Mehrere Linien fallen zeitweise aus oder verkehren auf geänderten Strecken. Teilweise setzt die Bahn Ersatzbusse ein. Auf der mehr als 220 Kilometer langen Strecke werden unter anderem Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Bahn bis Dezember 2027 dauern.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.