Berlin
Wegner verzichtet auf erneute Spitzenkandidatur als Regierender Bürgermeister

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner gibt seine CDU-Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl im September auf. Das Land Berlin und die Partei seien ihm wichtiger als seine Person, sagte Wegner zur Begründung. Er wolle, dass die CDU in den Wahlkampf ziehe, um ein Linksbündnis nach der Wahl zu verhindern.

    Kai Wegner steht während eines Pressetermins an einem Pult und spricht in zahlreiche Mikrofone. Im Hintergrund ist eine blaue Wand mit weißen CDU-Logos zu sehen.
    Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) während seines Statements. (Fabian Sommer / dpa)
    Wegner war wegen seiner Kommunikation und seines Verhaltens beim Stromausfall im Berliner Südwesten Anfang Januar unter Druck geraten. CDU-Mitglieder verlangten in einem offenen Brief, Wegner solle sich als Dienst am Amt und der Partei zurückziehen. Ein Wahlkampf mit Wegner sei verloren, hieß es in dem Text, der unter anderem von dem Unternehmer Christian Miele verfasst wurde. Auch die Junge Union hatte sich für einen Rückzug Wegners ausgesprochen.
    Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.