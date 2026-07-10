Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) während seines Statements. (Fabian Sommer / dpa)

Wegner war wegen seiner Kommunikation und seines Verhaltens beim Stromausfall im Berliner Südwesten Anfang Januar unter Druck geraten. CDU-Mitglieder verlangten in einem offenen Brief, Wegner solle sich als Dienst am Amt und der Partei zurückziehen. Ein Wahlkampf mit Wegner sei verloren, hieß es in dem Text, der unter anderem von dem Unternehmer Christian Miele verfasst wurde. Auch die Junge Union hatte sich für einen Rückzug Wegners ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.