Beitrag mit KI-generiertem Material

Der Vorfall untergrabe ein Stück weit die Glaubwürdigkeit des Senders, sagte der parteilose Politiker dem Sender Welt TV. Es sei gut gewesen, dass sich das ZDF für das Vorgehen entschuldigt habe. Fehler passierten in Redaktionen. Es müsse aber in den Arbeitsabläufen sichergestellt werden, dass so etwas nicht mehr geschehe, meinte Weimer.

Das ZDF hatte mit einem Nachrichtenbeitrag über die Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE unter anderem KI-generierte Aufnahmen verwendet und diese nicht entsprechend gekennzeichnet. Der Sender gestand später Fehler ein und bat die Zuschauer um Entschuldigung.

