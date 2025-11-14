Weißes Haus mit USA-Flagge (picture alliance / valentyn semenov / Shotshop / valentyn semenov)

Argentinien, Guatemala, Ecuador und El Salvador hätten sich bereit erklärt, ihre Märkte für amerikanische Produkte zu öffnen, hieß es in Washington. Im Gegenzug gewährten die Vereinigten Staaten Zollerleichterung für einige Waren wie etwa Rohstoffe und Pharmaprodukte.

Eine Annäherung gibt es auch im Handelsstreit zwischen den USA und der Schweiz. Man bewege sich auf ein Abkommen zu, teilten Vertreter beider Seiten mit. Dieses solle die von US-Präsident Trump verhängten Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Importe senken und den Handelsüberschuss der Schweiz mit den USA verringern.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.