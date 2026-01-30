Hintergrund ist das umstrittene Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE, bei dem es auch zu tödlichen Schüssen auf Menschen gekommen war. Die oppositionellen Demokraten fordern, dass die Einsatzkräfte künftig unter anderem Körperkameras tragen und auf Gesichtsmasken verzichten.
Präsident Trump teitle mit, beide Seiten seien zusammengekommen, um den überwiegenden Teil der Regierung bis September zu finanzieren. Ohne Einigung hätte Bundesbehörden ab dem Wochenende eine Haushaltssperre gedroht.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.