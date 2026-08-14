Im Jemen sind die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Huthi-Miliz eskaliert. (Nariman El-Mofty / AP / dpa / Nariman El-Mofty)

Die Regierung erklärte, die Huthi hätten erneut die Hafenstadt Mokka mit Raketen attackiert. Dabei seien vier Zivilisten getötet worden. Die Huthi bestätigten den Angriff. Die Armee begann ihrerseits nach Angaben eines jemenitischen Regierungsvertreters eine größere Offensive gegen die Rebellen an der Westküste des Landes. Dabei seien mehrere Kämpfer der Miliz getötet worden, hieß es.

Der Konflikt zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierung und den proiranischen Huthi hatte sich zuletzt erneut verschärft.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.