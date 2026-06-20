Nach Waffenruhe

Zerstörung in Tyre nach israelischen Luftangriffen (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Houssam Shbaro)

Dies teilt das US-Außenministerium nach einem Telefonat von Außenminister Rubio mit dem libanesischen Präsidenten Aoun mit. Rubio habe dabei erneut ‌auf die Notwendigkeit einer Entwaffnung der Hisbollah-Miliz hingewiesen, erklärte das Ministerium. Aoun wiederum forderte nach Angaben des libanesischen Präsidialamts ein Ende der israelischen Angriffe auf libanesisches Territorium. Dies sei eine grundlegende Voraussetzung für eine umfassende Waffenruhe.

Zuvor hatten sich Israel und die Hisbollah auf eine neue Waffenruhe verständigt. Die Feuerpause für das Staatsgebiet des Libanon war Teil der Rahmenvereinbarung zwischen dem Iran und den USA. Allerdings waren weder Israel noch die Hisbollah-Miliz an den Verhandlungen beteiligt.

In den ersten Stunden nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe gab es libanesischen Sicherheitskreisen zufolge noch mehrere israelische Luftangriffe. Das israelische Militär bestritt dies.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.