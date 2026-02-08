Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi (Bild aus Dezember 2025) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yuji Yoshikata)

Die Justiz habe sie wegen Verschwörung und Propaganda schuldig gesprochen. Als Zusatzstrafe sei ein zweijähriges Ausreiseverbot verhängt worden. Ihr Anwalt hofft, dass Mohammandi wegen ihres schlechten Gesundheitszustands auf Kaution freigelassen wird.

Die 53-Jährige war bereits mehrmals zu Haftstrafen verurteilt worden, zuletzt hatte sie Hafturlaub. Anfang Dezember, rund zwei Wochen vor Ausbruch der jüngsten Protestwelle im Iran wurde sie bei einer Trauerversammlung erneut festgenommen.

2023 war Mohammadi mit dem Friedensnobelpreis für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran ausgezeichnet worden.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.