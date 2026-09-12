Epidemie
Weitere Provinz im Kongo von Ebola betroffen

Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat sich auf eine weitere Provinz ausgeweitet. Die Behörden teilten mit, dass der Erreger im Nordwesten des Landes in einer Probe eines Verstorbenen nachgewiesen wurde. Damit wurde die aktuelle Bundibugyo-Variante jetzt in sieben von 26 Provinzen im Land nachgewiesen.

    Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Schutzkleidung steht vor dem Ebola-Behandlungszentrum am Allgemeinen Krankenhaus von Bunia in Ituri, Kongo.
    Ebola-Behandlungszentrum am Allgemeinen Krankenhaus von Bunia in Ituri, Kongo (picture alliance / AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne)
    Während des Ebola-Ausbruchs im Kongo haben sich nach Regierungsangaben bislang nachweislich knapp 7.000 Menschen infiziert, von denen mehr als 3.300 gestorben sind. Es ‌ist der zweitgrößten Ebola-Ausbruch, der je verzeichnet ​wurde. Die Weltgesundheitsorganisation stuft ihn als außer Kontrolle geraten ein.
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.