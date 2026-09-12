Epidemie

Weitere Provinz im Kongo von Ebola betroffen

Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat sich auf eine weitere Provinz ausgeweitet. Die Behörden teilten mit, dass der Erreger im Nordwesten des Landes in einer Probe eines Verstorbenen nachgewiesen wurde. Damit wurde die aktuelle Bundibugyo-Variante jetzt in sieben von 26 Provinzen im Land nachgewiesen.