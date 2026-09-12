Epidemie Weitere Provinz im Kongo von Ebola betroffen
Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat sich auf eine weitere Provinz ausgeweitet. Die Behörden teilten mit, dass der Erreger im Nordwesten des Landes in einer Probe eines Verstorbenen nachgewiesen wurde. Damit wurde die aktuelle Bundibugyo-Variante jetzt in sieben von 26 Provinzen im Land nachgewiesen.
Während des Ebola-Ausbruchs im Kongo haben sich nach Regierungsangaben bislang nachweislich knapp 7.000 Menschen infiziert, von denen mehr als 3.300 gestorben sind. Es ist der zweitgrößten Ebola-Ausbruch, der je verzeichnet wurde. Die Weltgesundheitsorganisation stuft ihn als außer Kontrolle geraten ein.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.