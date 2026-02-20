Öffentlicher Personennahverkehr

Warnstreik im Nahverkehr (dpa-news/Klaus-Dietmar Gabbert)

Betroffen ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa der Osten Bayerns mit den Städten Regensburg, Passau und Landshut. Dort sind die Beschäftigten zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Es wird mit erheblichen Ausfällen im Busverkehr gerechnet. Dies gilt auch für Regionen in Hessen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden bleiben fast alle Busse in ihren Depots. Autofahrer im Raum Hamburg müssen sich auf ein schwieriges Wochenende einstellen. Wegen eines Warnstreiks in der Betriebszentrale des Elbtunnels und einer am Abend beginnenden Vollsperrung der A7 erwartet die Polizei Verkehrsbeeinträchtigungen. Verdi verhandelt derzeit in allen Bundesländern über neue Tarifverträge für den ÖPNV.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.