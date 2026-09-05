Mehr als 80 Prozent der Gebäude im Gazastreifen wurden im Krieg zerstört oder beschädigt. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Nach Angaben des Zivilschutzes wurden die sterblichen Überreste von 55 Menschen aus Trümmern eines Wohnhauses in der Stadt Gaza geborgen. Das Gebäude sei vor zwei Jahren bei israelischen Luftangriffen zerstört worden. Sowohl die von der Terrororganisaation Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden als auch die UNO und internationale Hilfsorganisationen schätzen, dass unter den Trümmern noch bis zu 14.000 Tote liegen. Mehr als 80 Prozent aller Gebäude im Gazastreifen wurden während des Krieges zerstört oder beschädigt. Nur ein kleiner Teil der Trümmer wurde bislang beseitigt.

Der Krieg wurde durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel ausgelöst. Derzeit gilt eine Waffenruhe. Die israelische Armee kontrolliert Teile des Gazastreifens. Zuletzt gab es erneut einzelne Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.