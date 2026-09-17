Neue Fälle nahe Flughafen

In Frankfurt am Main ist eine weitere Person an Malaria gestorben. (picture alliance/dpa/Andreas Arnold)

Wie die Stadt mitteilte, wohnte sie im Umfeld des Flughafens, im Stadtteil Schwanheim. Dort waren zwei Fälle der Tropenkrankheit gemeldet worden. Nach Einschätzung der Behörden könnten die Erkrankten von einer infizierten Mücke gestochen worden sein, die mit einem Flugzeug nach Frankfurt gelangt ist. Bereits im Sommer waren sechs Flughafen-Mitarbeiter an Malaria erkrankt, zwei von ihnen starben. Das Gesundheitsamt rät inzwischen allen Bürgern zu Mückenschutz.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.