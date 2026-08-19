Bundesanwaltschaft

Im September 2022 strömte Gas aus Nord-Stream-Pipelines an die Oberfläche der Ostsee. Nun ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. (imago / UPI Photo / DANISH DEFENCE)

Gegen ihn lag seit mehr als zwei Jahren ein europäischer Haftbefehl vor. Dem Ukrainer wird vorgeworfen, als ausgebildeter Taucher in der Ostsee Sprengstoff an den Pipelines angebracht zu haben.

Gesprengte Nordstream-Pipeline: Anfang Juli Anklage gegen weiteren Ukrainer erhoben

Der Mann befindet sich seit vergangenem Jahr nach seiner Auslieferung aus Italien in deutscher Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll er das Team angeführt haben, dass im September 2022 die Anschläge auf die Pipelines ausgeführt hatte. Drei der vier Stränge von Nordstream 1 und 2 wurden zerstört. Diese dienten dem Transport von russischem Gas - unter anderem nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.