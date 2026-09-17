Der Präsident Martin Richenhagen (links) und Vorstandschef Dennis Peiler (rechts) des Reitverbands Pferdesport Deutschland (Friso Gentsch / dpa )

Der Vorstandsvorsitzende Peiler sagte, der bestehende Sponsoringvertrag mit Al Shira'aa Stables laufe bis einschließlich 2027. Die für 2026 vereinbarte Zahlung von 200.000 Euro aus dem Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten stehe derzeit noch aus.

Im vergangenen Jahr hatte der Hauptsponsor, die Tierversicherung Agria, die jährlichen Zahlungen von 600.000 Euruo eingestellt. Mittlerweile befasst sich ein Gericht mit dem Fall, da das Unternehmen den eigentlich bis 2028 gültigen Vertrag fristlos gekündigt hatte.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.