Globale Wirtschaft

Nach den Einigungen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie mit Indien geht es dieses Mal um Vereinbarungen mit Australien. EU-Handelskommissar Sefcovic und Agrarkommissar Hansen empfangen den australischen Handelsminister Farrell. Offene Streitpunkte sind unter anderem eine Obergrenze für australische Rindfleischimporte. An den Verhandlungen über Rind- und Schaffleisch waren die seit 2018 andauernden Gespräche mit Australien 2023 vorerst gescheitert.

Die EU-Kommission will das Abkommen in den kommenden Monaten abschließen. Es soll zahlreiche Zölle auf beiden Seiten abschaffen und den Handel mit Dienstleistungen erleichtern. Die Länder der Europäischen Union importieren vor allem Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Wasserstoff und Seltene Erden aus Australien. Das Abkommen soll zur Diversifizierung beitragen und Abhängigkeiten von einzelnen Staaten reduzieren.

