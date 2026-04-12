Hohe Energiepreise

Wie sollen die Bürger entlastet werden? Die Koalition berät weiter. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Gestern hatten sich Bundeskanzler Merz, CSU-Chef Söder und die beiden SPD-Chefs Klingbeil und Bas getroffen, heute stoßen weitere Teilnehmer dazu. Sie wollen sich neben den Energiepreisen auch mit anstehenden Reformen bei der gesetzlichen Krankenversicherung, Pflege und Steuern befassen.

In der Debatte haben sich zahlreiche Lobbyverbände zu Wort gemeldet. Bauernpräsident Rukwied erklärte, die Bundesregierung müsse etwa beim Diesel die CO2-Besteuerung aussetzen und die Energiesteuer zeitweise reduzieren. Wenn keine schnelle Entscheidung falle, könnten im Sommer die Lebensmittelpreise steigen, warnte Rukwied. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirbt für ein Tempolimit auf Autobahnen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.