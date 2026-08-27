Der Analyse zufolge hätte Australien oft die besten Chancen, gut durch eine solche Katastrophe zu kommen. Als Gründe wurden angeführt, dass es sich abschotten und selbst ausreichend Nahrung produzieren könne sowie eine stabile politische Lage und viel Industrie habe. Als Negativfaktor wurde jedoch die große Abhängigkeit von internationalem Handel genannt.
Andere Länder, die als besonders krisenfest gelten, sind Neuseeland, Island, Argentinien, Brasilien, Japan, Urugay und die Schweiz. Hier kämen geografische Lage, gute Lebensmittelproduktion, stabiles politisches System und dezentrale Versorgung zusammen.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.