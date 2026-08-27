Resilienz

Welches Land ist am besten auf den Weltuntergang vorbereitet?

Nach den Ergebnissen einer aktuellen Studie bietet kein Land der Erde optimalen Schutz vor dem Weltuntergang. Das internationale Wissenschaftsteam hat aber einige identifiziert, die besonders gut auf mögliche Szenarien wie Pandemien, Sonnenstürme, Vulkanausbrüche, Asteroideneinschläge und Nuklear-Katastrophen vorbereitet sind.