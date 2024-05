Das Logo des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, WFP. (IMAGO / imagebroker)

WFP-Direktorin McCain sagte, allein für die Versorgung von rund 4,8 Millionen Menschen in Malawi, Sambia und Simbabwe benötige die Organisation in den kommenden sechs Monaten mehr als 400 Millionen US-Dollar. In den betroffenen Ländern hätten schwere Dürren die Ernten vernichtet. Verstärkt worden sei die Trockenheit durch das El-Niño-Phänomen. Darunter versteht man eine natürliche, vorübergehende Erwärmung eines Teils des Pazifiks. Die höheren Temperaturen auf der Ozean-Oberfläche haben in weiten Teilen der Welt Auswirkungen auf das Wettergeschehen.

