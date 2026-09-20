Hilfswerke

Christian Schneider, Geschäftsführer UNICEF Deutschland: "Kinder zu stärken liegt in der Verantwortung von Politik und Gesellschaft – also in der Verantwortung von uns allen." (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Hofmann, kritisierte, die Interessen der Kinder würden an zu vielen Stellen ausgeblendet, gehörten aber ins Zentrum politischen Handelns. Er forderte die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider, erinnerte daran, dass Kinder eine schützende Umgebung, materielle Sicherheit und Unterstützung beim Lernen bräuchten.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.