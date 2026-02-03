Wahrzeichen: Die "Mutter-Heimat"-Statue in Kiew zählt zu den höchsten Statuen der Welt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Die 62 Meter hohe Stahl-Statue einer Frau, die ein Schwert und einen Schild in die Höhe reckt, war 1981 zur Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eingeweiht worden. Sie ist Teil des Nationalen Museums der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. 2023 wurden Hammer und Sichel von der Statue entfernt, als Teil einer Kampagne, Sowjetsymbole und russische Kultur aus dem öffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen. Russlands Invasion im Februar 2022 hatte diesen Prozess beschleunigt.

