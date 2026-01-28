Wissenschaft

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Sie steht nun auf 85 Sekunden vor Mitternacht. So nahe habe die Menschheit in der 79-jährigen Geschichte der "Doomsday Clock" noch nie am Abgrund gestanden, teilten die Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" in Washington mit.

Sorge bereiteten unter anderem aggressives Verhalten der Atommächte Russland, China und USA, die Klimakrise, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz.

Die Weltuntergangsuhr soll symbolisch darstellen, wie groß die Gefahr ist, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.