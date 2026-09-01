In Hamburg startet die Messe für maritime Wirtschaft SMM (Archivbild). (Ulrich Perrey / dpa / Ulrich Perrey)

Bei der Eröffnung betonte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Leonhard die Bedeutung sicherer Infrastruktur und belastbarer Lieferketten für die Branche. Die norwegische Fischerei- und Meeresministerin Næss stellte die Sicherheit in der Nordsee und die internationale Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Auch führende Vertreter internationaler Reeder- und Schifffahrtsverbände nahmen an der Eröffnung teil.

Bei der SMM präsentieren mehr als 2.300 Unternehmen aus 70 Ländern ihre Innovationen in den Bereichen Schiffbau, Schifffahrt und Hafenwirtschaft. Im Fokus stehen in diesem Jahr klimafreundliche Antriebe, Energieeffizienz, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Sicherheit auf See.

Bis Freitag werden rund 50.000 Fachbesucher erwartet.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.