Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Wenn sich fast überall auf der Welt ein Rechtsruck vollziehe und totalitäre Systeme aufkeimten, werde es immer unwahrscheinlicher, dass Deutschland sich diesem Trend dauerhaft entziehen könne, sagte Voßkuhle dem Tagesspiegel. Deutschland sei kein gallisches Dorf. Es sei möglich, dass die Deutschen ihre eigene Demokratie abwählten. In Ungarn sei dies schon geschehen, in Frankreich und Polen könne es bald der Fall sein, betonte Voßkuhle. Die USA bewegten sich in Richtung eines Willkürregimes. Und auch in Israel sei eine Regierung an der Macht, die den politischen Gegner als Feind betrachte.

