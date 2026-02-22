Algenblüten

Cyanobakterienblüte in der Ostsee (Archivbild) (dpa-Zentralbild / Stefan Sauer)

Hauptgrund ist demnach, dass aus Verbindungen am Meeresboden große Mengen Phosphat freigesetzt werden - die dann im Oberflächenwasser als Dünger wirken können. Die Freisetzung des Phosphats am Boden ist möglich, weil es in der Ostsee immer größere Zonen ohne Sauerstoff gibt. Normalerweise binden etwa Eisen und Mangan das Phosphat mineralisch. Ohne Sauerstoff lösen sich diese Verbindungen aber mit der Zeit auf und das Phosphat wird freigesetzt.

Ursache der Sauerstoffarmut am Boden sind widerum die hohen Einträge von Phosphor- und Stickstoffverbindungen. Durch diese Nährstoffe kam und kommt es immer wieder zu starken Algen- und Cyanobakterienblüten. Diese sinken immer wieder zu Boden und bilden dort große Mengen an organischem Material. Wenn das von Mikroorganismen abgebaut wird, wird dabei der Sauerstoff im Tiefenwasser oft komplett verbraucht. In den so neu entstandenen sauerstofffreien Zonen wird dann widerum Phosphat freigesetzt - was an der Oberfläche Algen- und Cyanobakterienblüten verstärkt.

Der Studie zufolge hätten Schutzprogramme wie der "Baltic Sea Action Plan" zwar dazu geführt, die Nährstoffbelastung aus menschlichen Quellen zu reduzieren. So seien die Phosphorfrachten der Flüsse seit den 1980er-Jahren um etwa 50 Prozent und die Stickstofffrachten um rund 30 Prozent gesunken. Wegen der sauerstofffreien Zonen komme es aber weiter zur Phosphatfreisetzung. Laut den Studienautoren um Forscher Joachim Kuss braucht es zur Verbesserung der Lage eine deutliche Verminderung der Sauerstoffarmut im Tiefenwasser sowie eine deutliche Reduzierung der Nährstoffeinträge des Oberflächenwassers.

Allerdings verstärke auch der Klimawandel die Dynamik. Denn wärmeres Oberflächenwasser stabilisiert die Schichtung der Ostsee und verstärkt die Barriere für den Transport von Sauerstoff in tieferes Wasser.

